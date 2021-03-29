Bloomberg: Матович уйдёт с поста премьера Словакии

https://static.news.ru/photo/d245d148-90c3-11eb-b637-96000091f725_660.jpg Игорь Матович Фото: Filip Radwanski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Игор Матович покинет свой пост во вторник. В стране уже целый месяц длится политический кризис.

Премьер-министр Словакии уйдёт в отставку во вторник, чтобы положить конец длящемуся месяц политическому кризису, разразившемуся после его решения приобрести вакцины против коронавируса у России, заявил Эдуард Хегер, который сменит его на посту, — сообщает агентство Bloomberg.

Президент страны Зузана Чапутова во вторник попросит Хегера сформировать правительство.

Из-за кризиса треть кабмина Игора Матовича ушла в отставку. Четыре правящие партии согласились, что премьер-министр поменяется местами с министром финансов Эдуардом Хегером в новом кабинете министров.

С требованием отставки премьера страны ранее выступили представители партий «Свобода и солидарность» и «За людей». Это произошло после решения правительства Матовича без их ведома приобрести российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Как писал NEWS.ru, глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург заявил, что Россия может обеспечить весь мир вакциной «Спутник V», качество и безопасность которой не вызывает сомнений. Академик отметил, что РФ планирует поставить «Спутник V» ещё в 50 государств.