Массовое заражение коронавирусом произошло в Киево-Печерской лавре

Все священнослужители Киево-Печерской лавры на Украине, включая настоятеля, заразились COVID-19.
Инфекция также была выявлена у монахов, преподавателей и студентов Киевской духовной академии, которая располагается на территории лавры. В общей сложности количество заразившихся составляет от 150 до 200 человек.
По словам главы информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополита Климента, от коронавируса в лавре скончались три человека. Большинство заболевших идут на поправку,
Всего на Украине количество заразившихся превышает 8,6 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 209 человек.
В мире в настоящее время насчитывается более 2,9 млн инфицированных. Скончались более 202 тысяч человек, выздоровели – свыше 817 тысяч.
В России, согласно последним данным, зафиксировано 80,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 6,7 тысячи человек, умерли – 747. В Москве 42,4 тысячи заболевших, более 3 тысяч выздоровели, скончались – 404.
Ранее NEWS.ru писал, что украинский боксёр-тяжеловес Александр Усик раскритиковал власти страны за рекомендации верующим не ходить в церкви на Пасху для предотвращения распространения коронавируса. По словам спортсмена, это напомнило ему времена СССР.
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