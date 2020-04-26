Массовое заражение коронавирусом произошло в Киево-Печерской лавре

https://static.news.ru/photo/7bc73eb4-87c4-11ea-b618-fa163e074e61_660.jpg Фото: lavra.ua

Все священнослужители Киево-Печерской лавры на Украине, включая настоятеля, заразились COVID-19.

Инфекция также была выявлена у монахов, преподавателей и студентов Киевской духовной академии, которая располагается на территории лавры. В общей сложности количество заразившихся составляет от 150 до 200 человек.

По словам главы информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополита Климента, от коронавируса в лавре скончались три человека. Большинство заболевших идут на поправку, сообщает РБК.

Всего на Украине количество заразившихся превышает 8,6 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 209 человек.

В мире в настоящее время насчитывается более 2,9 млн инфицированных. Скончались более 202 тысяч человек, выздоровели – свыше 817 тысяч.

В России, согласно последним данным, зафиксировано 80,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 6,7 тысячи человек, умерли – 747. В Москве 42,4 тысячи заболевших, более 3 тысяч выздоровели, скончались – 404.

Ранее NEWS.ru писал, что украинский боксёр-тяжеловес Александр Усик раскритиковал власти страны за рекомендации верующим не ходить в церкви на Пасху для предотвращения распространения коронавируса. По словам спортсмена, это напомнило ему времена СССР.