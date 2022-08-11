«Масштабнее плана Маршалла»: Шольц о восстановлении Украины Шольц заявил, что восстановление Украины будет масштабнее «плана Маршалла» и обойдется в миллиарды

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Драматический театр, разрушенный в результате боевых действий в Мариуполе

Восстановление инфраструктуры и жилфонда Украины обойдется в миллиарды и будет масштабнее «плана Маршалла», заявил на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Олаф Шольц. При этом он отметил, что заключение мира — компетенция исключительно украинцев и заявил о необходимости продолжения поддержки Киева, как в финансовом, так и в военном плане, передает РИА Новости.

Одновременно мы должны обратиться к вопросу восстановления — инфраструктуры, зданий, учреждений. Это драматические разрушения, это будет стоить миллиарды. <...> Это огромная задача, которая очень обтекаемо описывается как «план Маршалла», это больше, — сказал Шольц.

«План Маршалла» — программа помощи Европе после Второй мировой войны. Ее выдвинул в 1947 году госсекретарь США Джордж Маршалл.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что в Мариуполе продолжают восстанавливать жилой микрорайон, центр МЧС и многофункциональный медицинский центр. По его словам, дома для мариупольцев должны сдать в конце 2022 года.