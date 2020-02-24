https://static.news.ru/photo/591ba262-570c-11ea-afa8-fa163e074e61_660.jpg Maruv Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Певица Maruv поздравила мужчин с 23 Февраля, что вызвало негодование части её подписчиков. Артистка ответила критикам с использованием нецензурной лексики.

Она рассказала в историях своего Instagram, что поздравит мужчин и с 14 Октября, когда День защитников Отечества будет отмечаться на Украине.

У меня папа служил, у меня дедушка служил в советской армии, хочу <...> и поздравляю, — подчеркнула исполнительница.

Претензии подписчиков были обусловлены тем, что на Украине 23 Февраля не празднуется.

Maruv должна была представлять Украину на Евровидении-2019, однако отказалась от участия, заявив, что не хочет выступать с политическими лозунгами. В апреле 2019 года, как сообщал NEWS.ru, украинские подписчики Maruv в Instagram оказались шокированы признанием певицы в любви к российским поклонникам.