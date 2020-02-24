Певица Maruv поздравила мужчин с 23 Февраля, что вызвало негодование части её подписчиков. Артистка ответила критикам с использованием нецензурной лексики.
Она
У меня папа служил, у меня дедушка служил в советской армии, хочу <...> и поздравляю, — подчеркнула исполнительница.
Претензии подписчиков были обусловлены тем, что на Украине 23 Февраля не празднуется.
Maruv должна была представлять Украину на Евровидении-2019, однако отказалась от участия, заявив, что не хочет выступать с политическими лозунгами. В апреле 2019 года, как сообщал NEWS.ru, украинские подписчики Maruv в Instagram оказались шокированы признанием певицы в любви к российским поклонникам.
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