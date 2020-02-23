Марин Ле Пен Марин Ле Пен Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французский политик и председатель партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен может покинуть свой пост. Она намерена баллотироваться на выборах президента страны в 2022 году.

Я думаю об этом. Я думаю о том, чтобы <...> выдвинуть себя в качестве кандидата от всех французов, хотя очевидно, что меня поддерживает моё движение, — заявила Ле Пен.

По её словам, большинство жителей Франции устали от политики Эммануэля Макрона. Людям нужна надежда и свет в конце тоннеля.

На прошлых президентских выборах Ле Пен поддержали более 10,6 млн французов. Для её партии это стало рекордным показателем за всю историю участия в гонке лидеров, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал ранее, что Марин Ле Пен считает выход Великобритании из Европейского союза началом развала объединения.

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