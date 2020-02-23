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Власти Италии сообщили о закрытии для посещений кафедрального собора Милана и ограничении доступа в базилику Святого Марка в Венеции. Такие меры предосторожности связаны с распространением в стране коронавируса.

В соответствии с принятым на уровне руководства области и Министерства здравоохранения регламентом, кафедральный собор будет закрыт до 25 февраля до дальнейших распоряжений, — сообщает газета Il Messaggero. Об ограничении доступа...