Французский политик и председатель партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен может покинуть свой пост. Она намерена баллотироваться на выборах президента страны в 2022 году.
Я думаю об этом. Я думаю о том, чтобы <...> выдвинуть себя в качестве кандидата от всех французов, хотя очевидно, что меня поддерживает моё движение, — заявила Ле Пен.
По её словам, большинство жителей Франции устали от политики Эммануэля Макрона. Людям нужна надежда и свет в конце тоннеля.
На прошлых президентских выборах Ле Пен поддержали более 10,6 млн французов. Для её партии это стало рекордным показателем за всю историю участия в гонке лидеров,
NEWS.ru писал ранее, что Марин Ле Пен считает выход Великобритании из Европейского союза началом развала объединения.
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