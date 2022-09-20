Макрон заявил о продолжении диалога с Россией по миру на Украине

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Президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности продолжить диалог с Россией об установлении мира на Украине. Об этом французский лидер сказал на полях 77-й Генассамблеи ООН, пишет РИА Новости.

Франция <...> упрямо продолжит добиваться мира [на Украине]. В этом наша позиция ясна, и именно на благо этой позиции я вел диалог с Россией еще до начала войны, [вел его] на протяжении прошлого месяца и продолжу его вести, — сказал французский президент.

Генеральная Ассамблея ООН проходит с 20 по 26 сентября в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Как ожидается, российская делегация будет работать в условиях враждебной атмосферы, которая устроена западными странами, развязавшими против Москвы войну санкций на фоне событий на Украине.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что референдумы о вхождении в состав России, готовящиеся на территории ЛНР и ДНР, не признает международное сообщество. Он также назвал плебисциты циничными и пародийными.