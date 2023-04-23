Макрон пообещал помочь «Украине выстоять и не дать России победить»

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Вооружённые силы Украины

Париж сделает все возможное, чтобы не допустить разрастания конфликта на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Parisien. Он подчеркнул, что задача Парижа состоит также в том, чтобы помочь Киеву выстоять и не дать Москве победить.

Наша задача — помочь Украине выстоять всеми силами, не дать России победить, не допустить расширения этого конфликта. <...> Мы сделаем все, чтобы эта война не расширилась, — заявил Макрон.

Ранее заместитель министра обороны США Колин Каль предположил, что конфликт на Украине может длиться в течение следующих трех лет. Он добавил, что надеется на поддержку конгресса в финансировании помощи Киеву даже с учетом текущих оценок возможного продолжения боевых действий.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявил, что украинский конфликт вошел в стадию «логистической битвы на истощение». Он сообщил, что у стран Альянса истощаются запасы артиллерийских снарядов для поставок украинской армии. Столтенберг указал, что расход боеприпасов на Украине значительно превышает объемы их производства в западных странах.