Макрон ввёл в Парижском регионе комендантский час

https://static.news.ru/photo/0b477d92-0e4d-11eb-9470-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон ввёл в Парижском регионе (регион Иль-де-Франс) комендантский час с 21:00 до 06:00 в связи со второй волной коронавируса.

Глава государства заявил в эфире французских телеканалов, что по стране идёт вторая волна коронавируса. Власти должны принять новые меры, чтобы сдержать распространение эпидемии.

Контроль пока не потерян, но ситуация вызывает тревогу, отметил французский лидер.

Мы находимся в периоде, который является второй волной, — заявил политик.

Аналогичные ограничения будут действовать в «красных зонах» по коронавирусу. Комендантский час введён минимум на четыре недели, передаёт ТАСС.

Совет министров Франции принял решение ввести в стране режим чрезвычайной санитарной ситуации с 17 октября. В указе премьер-министра Жана Кастекса говорится, что распространение коронавируса «является катастрофой в области здравоохранения, которая по своему характеру и серьёзности ставит под угрозу здоровье населения». Именно поэтому вводимые санитарные меры являются оправданными.

NEWS.ru писал, что число заражённых коронавирусом в мире превысило 38 млн человек. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometer.