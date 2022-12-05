Макрон рассказал, как прекратить конфликт на Украине Макрон: переговоры являются единственным способом решения конфликта на Украине

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Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает переговоры единственным способом разрешения ситуации на Украине. Поддержание контакта с российским президентом Владимиром Путиным он назвал в беседе с телеканалом CBS News важным «прямым каналом» связи.

Единственный способ найти решение — это переговоры. Я не вижу военного варианта, — подчеркнул французский лидер.

По его словам, у него с Путиным «регулярные дискуссии и прямой контакт». Это он назвал лучшим способом возобновить взаимодействие. При этом способ разрешения ситуации на Украине, по мнению Макрона, должна выбирать украинская сторона.

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Запад и Россия должны заключить новую сделку, поскольку после начала украинского кризиса началась вторая холодная война. Она остановится тогда, когда ее ключевые стороны соберутся вместе и договорятся на новых условиях, добавил Калын.