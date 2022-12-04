Макрон призвал французов не паниковать из-за перебоев с электричеством Макрон призвал французов не паниковать из-за возможных отключений электроэнергии

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране на фоне кризиса возможны отключения электроэнергии. В такой ситуации французам не надо поддаваться панике, отметил он в интервью Parisien.

Я вижу много беспокойства по этому поводу, но не поддавайтесь панике! Правительство, это его обязанность, прорабатывает сценарии выхода из любой ситуации, — заверил соотечественников Макрон.

Он добавил, что мрачный сценарий не воплотится в жизнь, если французы станут прилагать усилия и придерживаться плана «энергетической трезвости». Эту зиму Франция переживет, подчеркнул Макрон.

Ранее в Париже 153 человека были госпитализированы в результате акции сторонников движения «желтые жилеты». Протестующие были разогнаны силами сотрудников органов правопорядка. Участники акции своим выходом на парижские улицы стремились привлечь внимание Эммануэля Макрона к проблемам государства.