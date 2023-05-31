Макрон призвал Евросоюз к мирному соседству с Россией Макрон: ЕС следует строить отношения с Россией на максимально мирных условиях

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Эммануэль Макрон

Странам Европейского союза следует выстраивать отношения с Россией на максимально мирных условиях, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления на сессии форума по безопасности Globsec в Братиславе. Он объяснил свой призыв тем, что РФ всегда будет соседом Европы, передает РИА Новости.

Хотим мы или нет, наша география не изменится. Мы останемся, где мы есть, и Россия останется в прежних границах. Нам необходимо выстроить пространство устойчивого мира, которое позволит нам соседствовать с Россией на максимально мирных условиях. Нельзя жить, как будто между нами океан, — сказал Макрон.

Он добавил, что Москва вернется на международную арену после того, как «наступит устойчивый мир на условиях Киева в соответствии с международным правом».

Также Макрон рассказал о своем отношении к международному судебному процессу в отношении российского президента Владимира Путина. По мнению главы Франции, важно сохранить диалог для разрешения конфликта. Макрон подчеркнул, что Западу следует общаться «с теми лидерами, которые есть, даже если завтра вам придется судить их в международном суде». Он также указал, что основным приоритетом в сложившейся ситуации является «закончить эту войну выстраиванием устойчивого мира».

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации детей с Украины. 21 мая Следственный комитет РФ заочно выдвинул обвинения прокурору и судьям МУС, выдавшим соответствующий ордер. 19 мая МВД России объявило в розыск прокурора МУС Карима Ахмада Хана по статье УК РФ.

Также в ходе своего выступления Макрон сообщил, что западные страны должны пересмотреть поддержку Украины с расчетом на затяжной конфликт. Он добавил, что если ВСУ провалят контрнаступление, то Запад оценит, «как откалибровать» военную помощь.