Макрон предупредил о «расколе Запада» из-за закона США о климате

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Новый американский закон об инфляции и климате (IRA), который предусматривает предоставление субсидий американским компаниям, негативно отразится на отношениях между странами Запада, заявил французский президент Эммануэль Макрон, которого цитирует Financial Times. Он также назвал закон «сверхагрессивным» по отношению к бизнесу Франции, указав, что он «убьет много рабочих мест».

Меры последних нескольких месяцев, в частности IRA, это меры, которые расколют Запад. <...> Нам необходимо координировать и повторно синхронизировать наши политические программы, — сказал Макрон.

Ранее немецкий Spiegel сообщил, что США и Европа находятся на грани торговой войны из-за отказа Вашингтона допустить европейских производителей до участия в программе по борьбе с климатическими изменениями: только сейчас европейцы поняли, что субсидии получат только американские предприятия и протекционистские меры США в итоге могут привести к торговой войне с Евросоюзом.

Впоследствии один из советников Макрона предсказал сложные переговоры с президентом США Джо Байденом из-за многочисленных разногласий союзников. Одно из этих разногласий касается мер поддержки «зеленого бизнеса», которые включают в себя щедрые субсидии на электромобили, аккумуляторы и возобновляемые источники энергии, произведенные в Соединенных Штатах. Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что считает эту программу протекционистской.