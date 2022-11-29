France24: Макрон отправился с визитом в США, чтобы обсудить разногласия France24: Макрон отправился с визитом в США, чтобы обсудить Украину и торговые разногласия

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон отправился в США, чтобы обсудить со своим американским коллегой Джо Байденом политику вокруг Украины и смягчение торговых разногласий, сообщает канал France24. Это второй визит Макрона в США с 2018 года.

Визит посвящен личным отношениям, союзническим отношениям двух стран, — заявил один из французских чиновников.

Макрона сопровождают министры иностранных дел, обороны и финансов, что демонстрирует диапазон трансатлантического сотрудничества, на которое рассчитывает глава государства. В то же время один из советников Макрона предсказал сложные переговоры с Байденом из-за многочисленных разногласий союзников.

Одно из этих разногласий касается мер поддержки «зеленого бизнеса», которые включают в себя щедрые субсидии на электромобили, аккумуляторы и возобновляемые источники энергии, произведенные в Соединенных Штатах. Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что считает эту программу протекционистской. С другой стороны, по мнению France 24, добиться исключений из этой программы для каких-либо отраслей маловероятно, а Макрон, скорее, намерен извлечь из переговоров уроки, чтобы в дальнейшем развернуть аналогичную программу в Европе.

Ранее немецкий Spiegel сообщил, что США и Европа находятся на грани торговой войны из-за отказа Вашингтона допустить европейских производителей до участия в программе по борьбе с климатическими изменениями — только сейчас европейцы поняли, что субсидии получат только американские предприятия и протекционистские меры США в итоге могут привести к торговой войне с Евросоюзом.

Также сообщалось, что из-за кризиса, вызванного санкциями на российские энергоносители, некоторые немецкие компании несут огромные убытки и готовы инвестировать средства «хоть куда-нибудь». Перспективными предприятиями для вливания инвестиций могут стать американские компании: агрессивные меры поддержки «зеленого бизнеса» в США могут привести к тому, что поток европейских инвестиций сместится в сторону Вашингтона.