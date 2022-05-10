Макрон позвонит Орбану 10 мая по вопросу антироссийских санкций

Президент Франции Эммануэль Макрон / Фото IMAGO/Fotostand / Reuhl/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон 10 мая обсудит по телефону с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и высокопоставленными европейскими чиновниками санкции Евросоюза против России, чтобы прийти к согласию по вопросу эмбарго на импорт российской нефти, заявил в интервью телеканалу LCI госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон, пишет ТАСС. Ожидалось, что до 9 мая ЕС введёт шестой пакет антироссийских санкций, направленных на блок импорта нефти из России, однако Венгрия продолжала выступать с отказом от соответствующего эмбарго.

Президент республики сегодня проведёт телефонные переговоры с Виктором Орбаном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и другими лидерами ЕС, чтобы найти решение по сложившейся ситуации, — говорится в сообщении.

В МИД Франции добавили, что республика ожидает принятия нового пакета санкций против России в ближайшие дни.

8 мая стало известно, что постоянные представители стран Евросоюза не смогли прийти к консенсусу по очередному пакету санкций против России, который предполагает постепенное эмбарго на российскую нефть. По словам источников, знакомых с ходом переговоров, Венгрия продолжила блокировать предложение Европейского союза о запрете импорта российской нефти.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил о неготовности своей страны и ЕС в целом принять предложение Еврокомиссии о введении эмбарго. Он считает, что санкции должны быть приняты в то время, когда все необходимые предварительные условия будут выполнены. Отложить введение эмбарго на поставки российской нефти также потребовали власти Болгарии.