Макрон вступился за Депардье Президент Франции Эммануэль Макрон назвал скандал с Депардье «охотой на ведьм»

Фото: Thierry Roge/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил общественности страны о презумпции невиновности в ситуации с актером Жераром Депардье, обвиняемым в изнасиловании, сообщает EADaily. По информации издания, в интервью национальному телеканалу французский лидер назвал происходящее вокруг артиста «охотой на ведьм».

В нашей системе ценностей — презумпция невиновности. Мы не можем призывать к народному суду над кем бы то ни было. Я ненавижу охоту на ведьм, когда все набрасываются на одного человека на основе репортажа, не давая ему даже возможности защититься, — заявил Макрон.

Как пишет издание, президент подчеркнул, что официальное расследование еще не закончено, и нельзя делать выводы на основании лишь документального фильма. При этом Макрон напомнил, что Депардье сделал французских героев известными по всему миру, и назвал актера «гением» и «гордостью Франции».

В эфире телеканала France 2 в начале декабря был показан документальный фильм «Депардье: Падение огра», в котором 13 женщин обвинили артиста в сексуальном насилии. После этого многие французские теле- и кинодеятели объявили о полном прекращении сотрудничества с актером, а министр культуры Франции Рима Абдул-Малак назвала поведение Депардье «позорящим страну». Актер, в свою очередь, передал министру Орден Почетного легиона.

Ранее политолог Сергей Разгуляев заявил, что Депардье, получивший гражданство РФ в 2013 году, должен быть лишен российского паспорта за критику СВО. Также, по мнению политолога, у артиста нужно конфисковать все имущество в России, а вырученные деньги передать на нужды СВО.