Макрон может лишить Путина ордена Почетного легиона

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности лишить российского лидера Владимира Путина звания кавалера большого креста ордена Почетного легиона, передает агентство «Франс Пресс». Французский президент назвал такое решение «символическим, но важным вопросом».

Я ничего не исключаю, <...> но сегодня у меня нет такого решения. [Такие решения] наполнены многими смыслами, и я думаю, что следует выбирать подходящий момент для их принятия, — заявил Макрон.

Кавалер большого креста — это высшее звание ордена Почетного легиона. Путин получил это звание в сентябре 2006 года из рук президента Франции Жака Ширака, став первым и единственным россиянином, удостоенным этого звания.

Ранее Макрон наградил орденом Почетного легиона президента Украины Владимира Зеленского во время встречи в Париже. По его словам, награждение стало данью уважения Украине и ее народу, а также данью мужеству и целеустремленности самого Зеленского. Орден Почетного легиона является высшей наградой Франции и может быть присужден только президентом за военные или гражданские заслуги.

Между тем депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что орден, врученный Зеленскому, унижает всю Францию, так как им награждают за проявленную отвагу в бою, за доблестную военную или гражданскую службу в мирных условиях. Зеленский же, по его словам, бросил Украину под ноги Западу и привел ее к хаосу.