Макрон и Uber попадут под следствие Французская оппозиция создаст следственную комиссию для изучения связей Макрона с Uber

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Парламентская фракция «Непокоренная Франция» выразила намерение воспользоваться правом на создание следственной комиссии для изучения связей французского лидера Эммануэля Макрона с Uber, передает Anadolu Agency. В своей речи об этом упомянули парламентарии Алексис Корбьер, Луи Бояр и Пьер Дарревиль.

Если молодежь, стремящаяся найти работу и оказавшаяся в ловушке «уберизации», ищет ответственного за свое положение, он здесь, министр экономики, ставший президентом. <...> Мы откроем комиссию по расследованию, — пообещал 21-летний депутат Бояр.

Накануне Международный консорциум журналистов ICIJ сообщил, что по их данным, Макрон, будучи министром экономики, оказал поддержку Uber после того, как полиция приостановила его работу в центре Марселя в 2015.

Издание Le Monde сделало вывод, что речь шла о «секретной сделке» между лидером страны и компанией.