Макрон: Европа переживает беспрецедентный кризис из-за Украины

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Эммануэль Макрон

Из-за ситуации вокруг Украины Европа переживает беспрецедентный кризис, который грозит полноценными военными действиями на континенте и влияет в том числе на ее экономику, заявил в интервью газете El Pais президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, демократии стран Европы испытывают «своего рода усталость, потерю коллективных ориентиров», и решить эту проблему невозможно, если Европа не будет обладать экономическим, технологическим и военным суверенитетом.

Существует беспрецедентный кризис, потому что война возвращается на континент. Ответ — сильная Европа, — подчеркнул Макрон.

Ранее о том, что страны Запада устали помогать Украине, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, еще несколько месяцев назад дискуссии на эту тему были «на иных уровнях эмоций и участия». Обозреватель Bloomberg Хэл Брендс в декабре также указывал, что в Белом доме нарастает «усталость от финансирования» Украины.

До этого премьер Польши заявил, что победа России в конфликте на Украине станет тотальным поражением всей Европы. В ходе встречи с премьерами Украины и Литвы в Киеве он признался, что Европа «слишком поздно» заметила приближающуюся угрозу со стороны РФ. В связи с этим он призвал не медлить с поддержкой Киева.