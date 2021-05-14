Экс-любовница Бориса Джонсона написала теледраму о романе с политиком

Бывшая любовница премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, американская предпринимательница Дженнифер Аркури создала телевизионную драму, в основу которой легла их любовная история. Об этом сообщает The Sun.
Участвовать в постановке будут вымышленные герои. Одним из персонажей картины также будет некий популярный политик, имеющий ненасытный сексуальный аппетит.
Напомним, роман
Любовная история Джонсона и Аркури закончилась скандалом. Так, экс-мэра Лондона заподозрили в оказании незаконной денежной помощи бизнесу предпринимательницы, а также в возможной растрате бюджета города.
Ранее сообщалось, что Джонсону не грозит уголовное преследование после обвинений в неправомерных действиях из-за связи с Аркури.