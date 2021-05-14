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Экс-любовница Бориса Джонсона написала теледраму о романе с политиком

15:10, 16 мая 2021

Бывшая любовница премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, американская предпринимательница Дженнифер Аркури создала телевизионную драму, в основу которой легла их любовная история. Об этом сообщает The Sun.

Участвовать в постановке будут вымышленные герои. Одним из персонажей картины также будет некий популярный политик, имеющий ненасытный сексуальный аппетит.

Напомним, роман завязался, когда Аркури было 36 лет, а Джонсону — 56. Как отмечается, сценарием уже заинтересовались Netflix, Amazon, Disney и другие компании.

Любовная история Джонсона и Аркури закончилась скандалом. Так, экс-мэра Лондона заподозрили в оказании незаконной денежной помощи бизнесу предпринимательницы, а также в возможной растрате бюджета города.

Ранее сообщалось, что Джонсону не грозит уголовное преследование после обвинений в неправомерных действиях из-за связи с Аркури.

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