Лукашенко потребовал ответа на изъятие Литвой грузов «Беларуськалия»

Фото: «Беларуськалий»

Правительство Белоруссии должно принять меры в связи с тем, что Литва фактически забрала белорусскую собственность в Клайпедском порту, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе совещания по созданию портовых мощностей для экспорта белорусской продукции. Информация об этом появилась на сайте президента. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, комментируя ситуацию, отметил, что Литва «отжала» собственность страны.

Мало того что эти санкции незаконно ввели, так еще и фактически забрали вашу собственность, — заявил Лукашенко.

9 августа США ввели санкции против десятков белорусских компаний, в том числе в отношении ОАО «Беларуськалий». Рестрикции вступили в силу 8 декабря, однако литовская госкомпания «Литовские железные дороги» заявила, что грузы «Беларуськалия» будут проходить через территорию Литвы до января.

С 1 февраля Литва аннулировала договор о транзите белорусских удобрений. 21 декабря власти Литвы, решили, что соглашение «Литовских железных дорог» с «Беларуськалием» не отвечает интересам национальной безопасности. На фоне этого собственность компании «Беларуськалий», которой принадлежит 30% акций терминала сыпучих грузов в порту Клайпеды, были фактически реквизированы местными властями.

Ранее министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис предположил, что проблемы с оплатой перевозки российских грузов могут вынудить Литву остановить железнодорожный калининградский транзит. По его словам, государство не может обязать коммерческие банки принимать платежи из России.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва рассчитывает решать проблемы с калининградским транзитом путем переговоров.