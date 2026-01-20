Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 17:29

Лондон согласился на строительство «суперпосольства» Китая

Власти Британии одобрили строительство крупнейшего в Европе посольства Китая

Фото: Dinendra Haria/Global Look Press
Власти Великобритании одобрили строительство посольства Китая в Лондоне, несмотря на предупреждения американской стороны об угрозе шпионажа, сообщает газета The Guardian со ссылкой на решение министра ЖКХ, общин и местного самоуправления Стива Рида. После возведения дипломатическое представительство КНР будет крупнейшим в Европе.

Министр по делам общин Великобритании Стив Рид разрешил Китаю построить новое крупное посольство рядом с Лондонским Тауэром после того, как руководители спецслужб сказали ему, что риски для национальной безопасности можно контролировать и устранять, — говорится в публикации.

Уточняется, что Китай планирует построить посольство на участке Королевского монетного двора, расположенном недалеко от Тауэрского моста и делового центра Сити. В здании будут находиться сразу семь дипломатических представительств.

