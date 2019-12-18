https://static.news.ru/photo/4cd1b790-2268-11ea-9376-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valentin Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press

Британское правительство отклонило требование первого министра Шотландии Николы Стерджен о наделении Эдинбурга законным правом на проведение референдума о независимости от Соединённого Королевства. В Лондоне проведение нового референдума назвали «отвлекающим фактором».

Это подорвало бы решающий результат референдума 2014 года и обещание о том, что такое происходит раз в поколение, данное шотландскому народу, — цитирует Reuters заявление правительства Великобритании.

Ранее лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен призвала британское правительство обсудить вопрос и согласиться на передачу полномочий, которые позволили бы шотландскому парламенту издать закон о проведении референдума, писал NEWS.ru.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии прошёл в 2014 году. Тогда более 55% его участников проголосовали за то, чтобы остаться под британской короной. Однако во время референдума 2016 года о членстве в Европейском союзе Шотландия оказалась единственным британским регионом, проголосовавшим за то, чтобы остаться в ЕС. Это обстоятельство дало повод для продвижения идеи нового референдума о независимости.