ЛНР передаст СК России фрагменты американских HIMARS Представитель ЛНР Гетманский: республика в случае необходимости передаст СК России фрагменты американских РСЗО HIMARS

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Луганская Народная Республика в случае необходимости передаст СК России фрагменты реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США, передает РИА Новости со ссылкой на офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Алексея Гетманского. По его словам, речь идет в том числе о частях РСЗО, найденных на месте ударов ВСУ в Алчевске. Данные фрагменты могут стать доказательствами военных преступлений украинской армии.

Мы взаимодействуем со Следственным комитетом Российской Федерации, мы оказываем им помощь в изъятии с места происшествия фрагментов и осколков каких-либо, когда уже будет суд и вершиться трибунал над украинскими преступниками, — это все будет доказательная база, — сказал Гетманский.

Ранее «Военкоры Русской Весны» сообщили, что установка HIMARS появилась в распоряжении армии России. Предполагалось, что ее могли продать «коррумпированные украинские военные» или захватить российские солдаты.

Крымский политический эксперт Руслан Бальбек ранее заявил, что Украина не сможет нанести ущерб полуострову, поскольку его защищает эшелонированная система ПВО. Даже если Киев использует ракеты РСЗО HIMARS с большой дальностью, их собьют, отметил он.