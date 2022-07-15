Стало известно, что РСЗО HIMARS попала в распоряжение российской армии «Военкоры Русской Весны» сообщили, что американская установка HIMARS появилась в распоряжении армии России

Фото: Zuma/TASS

В распоряжении российской армии появилась РСЗО HIMARS производства США, сообщают «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на собственные источники. В Telegram-канале уточнили, что на текущий момент объяснить появление американской установки в руках армии РФ пока не представляется возможным. Предполагается, что ее могли продать «коррумпированные украинские военные» или захватить российские солдаты.

Изучение установки нашими оружейниками может не только применять американские технологии в своих наработках, но и позволит разрабатывать способы противодействия им, — сказано в сообщении.

Ранее член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной рады Федор Вениславский заявил, что Украина ведет переговоры с США по дальнобойным ракетам для РСЗО HIMARS. Он отметил, что у Киева «есть все шансы» на получение снарядов.

Военный эксперт Константин Сивков доложил, что российские системы противовоздушной обороны успешно сбивают вражеские снаряды, выпущенные из РСЗО HIMARS. Он добавил, что ракеты этой системы во многом идентичны «Ураганам».