Литва заморозила активы России и Белоруссии на €62 миллиона

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Руководство Литвы в рамках санкций, введённых Евросоюзом в отношении России и Белоруссии на фоне ситуации на Украине, заморозило активы двух стран на сумму порядка €62 млн, говорится в заявлении Службы расследований финансовых преступлений (СРФП) республики, пишет ТАСС. В ведомстве также отметили, что теперь лица, находящиеся под рестрикциями, могут владеть не более чем тремя квартирами и одним земельным участком на территории страны.

Из-за ограничений ЕС, принятых в отношении РФ и Белоруссии, в Литве заморожены активы стоимостью €50 млн, $12 млн и 285 тыс. рублей. <...> Финансовые санкции введены против семи организаций, связанных с РФ, и четырёх — с Белоруссией, — пояснили в СРФП.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил странам Евросоюза рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России, чтобы помочь восстановить Украину после военной операции. Он напомнил, что США ранее выделили $3,5 млрд замороженных активов ЦБ Афганистана на гуманитарную помощь и компенсацию выплат семьям жертв терактов 11 сентября. Дипломат указал, что было бы логично рассмотреть аналогичную меру и с замороженными резервами России.