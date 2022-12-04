Литва призвала продолжать изолировать Россию

Фото: Carsten Koall/dpa/Global look Press

Габриэлюс Ландсбергис

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что Европе не следует ограничиваться потолком цен на российскую нефть. По его мнению, необходимо продолжать курс на изоляцию РФ. В своем аккаунте в Twitter он призвал к дальнейшим санкциям в отношении России.

Литве, Польше и Эстонии удалось убедить наших друзей согласиться на более низкую цену на нефть — на $5, чем первоначально предлагалось. Ограничение в $60 лучше, чем отсутствие ограничения, но мы должны делать больше. Мы должны продвигаться вперед с санкциями и дальнейшей изоляцией России, — написал министр.

Потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель Евросоюз согласовал 2 декабря. Его примеру последовали страны G7 и Австралия. Предельная стоимость может быть скорректирована по необходимости. Согласно официальному документу, ограничения вступают в силу 5 декабря. В январе будет решаться вопрос о пересмотре предельной цены.

Ранее глава МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что Варшава выступает за максимальную изоляцию России на международных площадках, поскольку она противодействует безопасности в Европе. По его словам, именно поэтому польские власти отказали министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в участии в саммите ОБСЕ.