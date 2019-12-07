Крупнейшая оппозиционная консервативная партия Литвы «Союз Отечества — Христианские демократы» призывает Грузию соблюдать права несогласных с властью в стране. Балтийские политики сделали заявление во время заседания совета политической организации.
Вильнюс просит Тбилиси воздержаться от неоправданных силовых акций в отношении протестующих,
Ранее News.ru сообщал, что глава оппозиционной партии «Единая Грузия — Демократическое движение» Нино Бурджанадзе поделилась своими впечатлениями от визита в российскую столицу. Политик отметила, что говорила со всеми об освобождении задержанного в Южной Осетии врача Важи Гаприндашвили и встречала человеческое и политическое понимание. Власти РФ пообещали, что поспособствуют этому.
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