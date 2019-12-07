https://static.news.ru/photo/f68cedd4-190a-11ea-99f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Крупнейшая оппозиционная консервативная партия Литвы «Союз Отечества — Христианские демократы» призывает Грузию соблюдать права несогласных с властью в стране. Балтийские политики сделали заявление во время заседания совета политической организации.

Вильнюс просит Тбилиси воздержаться от неоправданных силовых акций в отношении протестующих, пишет ТАСС. В республике считают, что невыполнение Грузией обязательств и соглашения с оппозицией и трансатлантическим сообществом может свести на нет усилия Литвы по интеграции страны с Евросоюзом и НАТО.

Ранее News.ru сообщал, что глава оппозиционной партии «Единая Грузия — Демократическое движение» Нино Бурджанадзе поделилась своими впечатлениями от визита в российскую столицу. Политик отметила, что говорила со всеми об освобождении задержанного в Южной Осетии врача Важи Гаприндашвили и встречала человеческое и политическое понимание. Власти РФ пообещали, что поспособствуют этому.