Лидером по смертности от COVID-19 в ЕС стала Чехия

https://static.news.ru/photo/10874cc8-2d5c-11eb-b29c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaroslav Ozana/Global Look Press

В течение прошедших двух недель на территории стран Евросоюза наивысший уровень смертности от коронавирусной инфекции нового типа был зафиксирован в Чехии. За указанный срок в республике от COVID-19 в пересчёте на 100 тысяч человек населения умерли 23,4.

Об этом 22 ноября сообщили представители Министерства здравоохранения Чехии со ссылкой на сведения, предоставленные Европейским центром профилактики и контроля заболеваний. Второе место в рейтинге смертности за прошедшие 14 дней заняла Бельгия (22,1). За ней следуют Болгария (17,2), Польша (14,3) и Словения (14,0).

В течение прошедших суток в Чехии выявили 3187 новых случаев коронавируса. Данная цифра в пять раз меньше рекордных показателей октября и почти на тысячу меньше, чем статистические данные за прошлый понедельник.

Чехия за последние недели ушла с первого места среди стран Евросоюза по числу новых больных COVID-19 за сутки. Но при этом республика, по данным ECDC, остаётся лидером в ЕС по итогам последних 14 дней по числу смертей от коронавируса в пересчёте на 100 тысяч человек населения, — цитирует сообщение от Минздрава РИА Новости.

Всего за пандемию в Чехии коронавирусом заразились 491,6 тысячи человек, 393,9 тысячи пациентов выздоровели, 7164 скончались.

Как ранее передавал NEWS.ru, первые дозы вакцины от коронавируса, которая может появиться до конца 2020 года, следует отдать развивающимся странам, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления на саммите «Большой двадцатки» (G20).