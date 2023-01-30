Лидер партии Шольца допустила отправку истребителей Украине Лидер СДПГ Эскен допустила поставку истребителей Украине

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Саския Эскен

Лидер Социал-демократической партии Германии, входящей в правящую коалицию, Саския Эскен допустила поставку истребителей Украине, сообщает Merkure.de. По ее словам, таким образом ФРГ даст понять президенту РФ Владимиру Путину, что «отвергает российскую агрессию». При этом, как отметила Эскен, Берлин не хочет становиться стороной конфликта.

В то же время важно, чтобы Германия каждым своим решением давала понять президенту России Владимиру Путину , что мы отвергаем российскую агрессию. Не было однозначного отказа и в поставке подводных лодок, как того требовал в воскресенье экс-посол Андрей Мельник, — сказала лидер СДПГ.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что страны НАТО не будут втянуты в конфликт на Украине. Немецкий политик отметил, что недопущение эскалации вооруженного столкновения между Россией и военно-политическим блоком входит в его прямые должностные обязанности.

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген ранее заявил, что поддерживает отправку западных истребителей на Украину. Данный шаг он назвал адекватным. По его мнению, Киеву можно отправить американские истребители F-16 или истребители, разработанные в СССР и являющиеся старыми немецкими запасами со времен ГДР.