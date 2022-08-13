Лидер немецкой оппозиции выступил против посредничества ФРГ на Украине

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

Лидер оппозиционной партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) в Германии Фридрих Мерц

Лидер оппозиционной партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) в Германии Фридрих Мерц выступил против посредничества своей страны в ситуации на Украине, сообщает агентство DPA. Он добавил, что ФРГ и Европа всецело находятся на стороне Украины. Также он упрекнул в Берлин в медленном оказании военной помощи Киеву.

Я говорю это независимо от личностей: Германия не будет в этом конфликте посредником<...> Вместе с Европой мы находимся на стороне Украины и тем самым не являемся нейтральными в этом конфликте, — сказал Мерц.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за нерешительности европейских лидеров в вопросе передачи Украине $8 млрд страдают украинские пенсионеры. По его словам, европейская бюрократия делает заложниками простых украинцев, которые зависят от бюджетных выплат. Он назвал происходящее преступлением.