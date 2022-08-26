Лес загорелся в районе Запорожской АЭС

Фото: Konstantin Mikhailov/Global Look Press

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что рядом с ЗАЭС вспыхнули лесные пожары. Об этом он написал в своём Telegram-канале, сопроводив сообщение снимками со спутника.

В районе Запорожской АЭС горят леса, — написал Рогов.

Рогов добавил, что города Энергодар, Мелитополь и Херсон на несколько часов остались без электроснабжения. Это было вызвано нарушением подачи электроэнергии из-за обстрела станции ВСУ. Нарушение было спровоцировано пожаром и коротким замыканием на ЛЭП.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. Украинские войска в последние недели ведут интенсивный обстрел по территории станции, а также обстреливают Энергодар и окрестные сёла.

К прекращению огня вокруг ЗАЭС накануне призвал Госдеп США. Замгоссекретаря США по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс рекомендовала создать вокруг объекта демилитаризованную зону.

Ранее член Совфеда Владимир Джабаров заявил, что в ближайшее время будут подавлены все точки, с которых обстреливается Запорожская АЭС. При этом он выразил уверенность, что военным советы политиков не нужны.