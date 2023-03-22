Ле Пен заявила о приближении «социального взрыва» во Франции Марин Ле Пен: пенсионная реформа во Франции создала риск «социального взрыва»

Фото: Julien Mattia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Марин Ле Пен

Правительство Франции создало в стране условия для «социального взрыва». Такое мнение высказала в интервью AFP глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. По ее словам, причиной тому стала пенсионная реформа.

Сознательно правительство создает все условия для социального взрыва, и это можно было предвидеть за несколько месяцев, они будто искали этого, — заявила политик.

Она также подчеркнула, что не намерена участвовать «в тушении пожара», под которыми она подразумевает протесты населения. По словам Ле Пен, «ключи к политическому кризису» были только у президента страны Эммануэля Макрона, однако он предпочел «дать пощечину» народу Франции, который теперь чувствует себя униженным и полагает, что «мы предаем правила игры в демократию».

Пенсионная реформа является одним из основных детищ президента Франции Эммануэля Макрона. Она предполагает постепенное повышение возраста выхода на пенсию к 2030 году с 62 до 64 лет. Повышение коснется всех французов, родившихся начиная с сентября 1961 года.

Пенсионная реформа спровоцировала забастовки и протесты во Франции, которые не утихают с января текущего года.

Несмотря на протесты, сенат Франции принял реформу. Об этом сообщила премьер-министр республики Элизабет Борн.