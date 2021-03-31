Ле Пен назвала санкции против России геополитической ошибкой ЕС

https://static.news.ru/photo/bff3b460-7ff4-11e9-bf19-fa163e074e61_660.jpg Марин Ле Пен Фото: Julien Mattia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Позиция Европейского союза и санкции, введённые в отношении России, являются исторической и геополитической ошибкой. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявила глава французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

По мнению Ле Пен, лидеры Евросоюза всё ещё находятся во временах «холодной войны».

Произвольная позиция и санкции, принятые Европейским союзом в отношении России в последние годы, являются исторической и геополитической ошибкой. Лидеры ЕС не уловили смысл потрясений истории, они всё ещё застыли в холодной войне со взглядами, обращенными исключительно к Соединённым Штатам и их вооруженному крылу — НАТО, — заявила она.

Лидер «Национального объединения» убеждена, что отношения с Россией важны и необходимы, место данного государства и его роль в мировом порядке невозможно игнорировать.

Она <...> остается ведущим голосом в многополярном мире, голосом, который регулирует международные отношения и геополитику, — подчеркнула политик.

Санкции в отношении России ЕС ввёл в 2014 году после присоединения Крыма. В результате были приостановлены переговоры о безвизовом режиме, введён запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ, заморожены их активы. Также наложены ограничительные меры торгового, финансового и военного толка.

В свою очередь, Россия ввела запрет на ряд продовольственных товаров из ЕС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Крыму благодарны властям Канады и Австралии за расширение санкций против РФ. Благодаря этому полуостров получил бесплатную рекламу местных красот и достопримечательностей.