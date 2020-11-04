Ле Пен назвала переизбрание Трампа лучшим вариантом для Франции

https://static.news.ru/photo/1e177c5a-1e93-11eb-b048-fa163e074e61_660.jpg Марин Ле Пен Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Переизбрание Дональда Трампа на пост президента США более предпочтительно для интересов Франции, нежели приход к власти Джо Байдена. Об этом заявила лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Я думаю, что избрание Дональда Трампа лучше для Франции. Потому что Дональд Трамп — это возвращение наций, это прекращение дикой глобализации, ослабления регулирования, исчезновения границ, которое, я думаю, вредит нациям, — сказала политик в эфире телеканала CNews.

Ле Пен пояснила, что имеет в виду упразднение как физических границ между странами, так и торговых. По её словам, их отсутствие делает невозможной борьбу с миграцией и нечестной конкуренцией.

Ранее NEWS.ru писал, что российский финансовый аналитик Дмитрий Голубинский предсказал обвал экономики РФ в случае победы Байдена на выборах в США. По его словам, в этом случае Вашингтон продолжит ужесточать санкции против России и это приведёт к девальвации рубля, двузначной инфляции и падению доходов населения. При этом он добавил, что кризис будет затяжным.