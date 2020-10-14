Лавров получил «пятизвёздочное» предложение

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл переговоры с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо. Главы внешнеполитических ведомств обсудили совместную борьбу с пандемией, экономические связи, а также ситуацию в Нагорном Карабахе, Белоруссии и Ливии. Несмотря на свои недавние заявления о том, что Россия может прекратить контакты с Евросоюзом, Лавров дал понять, что от визита в солнечную Италию в декабре отказываться не собирается.

Во вступительном слове перед началом переговоров оба министра подчеркнули важность экономического сотрудничества двух стран. Перед дискуссией с Лавровым Ди Майо участвовал в XVII заседании Российско-Итальянского Совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству и встречался с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым.

Как я слышал, сессия была весьма продуктивной, — отметил Сергей Лавров.

Перед началом визита официальный представитель МИД РФ Мария Захарова комментировала, что основной акцент на переговорах будет сделан на отношениях России и ЕС. Но главы ведомств обсуждали и другие регионы, в частности Сирию и Ливию.

Сергей Лавров mid.ru

В июле итальянский сенат проголосовал «за» возобновление зарубежных миссий, при этом 260 парламентариев одобрили действия военных по поддержке сил ливийского Правительства национального согласия (ПНС) в ходе отдельного голосования, мотивируя это решением миграционных проблем. Движение «Пять звёзд» всецело поддержало тогда это решение, добавив, что отношения с Триполи должно развиваться не только в рамках двустороннего, но и общеевропейского сотрудничества.

Итальянский контингент в Ливии выполняет задачи по береговой охране и обеспечению работы военно-полевого госпиталя в Мисрате, а также обеспечивает интересы итальянской компании Eni на месторождении El Feel и др. Таким образом Италия хотя и вкладывается только в одну — триполитанскую — сторону конфликта, но предлагает ей в первую очередь не средства ведения войны, а сотрудничество в энергетической, гуманитарной и других областях. Это делает Рим действительно инклюзивным игроком в ливийском досье, в том числе и потому, что Италия, конкурирующая с Турцией в Средиземноморье, в принципе довольно мирно уживается с Анкарой в Триполи.

Италия подтвердила свою приверженность убеждению, что поставки нефти из Ливии должны восстановиться в ближайшее время, — отметил Ди Майо после переговоров. — За последние недели был прогресс с восстановлением производства в нескольких местах, мы хотим, чтобы это распространилось на всю территорию Ливии.

Итальянский министр также поделился, что обсуждал с российским коллегой ситуацию в Нагорном Карабахе. Он заявил, что статус-кво в регионе больше невозможно поддерживать, и призвал конфликтующие стороны сесть за стол переговоров, а Россию — использовать своё влияние на Баку и Ереван в миротворческом ключе.

Луиджи Ди Майо mid.ru

Лавров также уточнил, что получил приглашение от Ди Майо посетить Италию в декабре, чтобы принять участие в конференции «Средиземноморский диалог». Глава МИД РФ дал понять, что приглашение собирается принять. Но после на пресс-конференции итальянские журналисты припомнили ему недавнее высказывание о том, что в ответ на очередные европейские санкции Москва может прекратить контакты с ЕС. Означает ли это, что Луиджи Ди Майо станет последним европейским коллегой, с которым встретился Лавров? В ответ на это российский министр заговорил о деле Навального и «минских соглашениях», но конкретного ответа не дал. Видимо, исключение будет сделано, по крайней мере, для поездки в Италию.

В марте Россия стала одной из первых стран, пославших в Италию гуманитарную помощь и специалистов для борьбы с эпидемией коронавируса. В неё входили средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ, медики и бригады дезинфекции, которых разместили в эпицентре происходящего — под городом Бергамо. Хотя Запад обвинял Москву в том, что она помогает Италии по политическим мотивам и даже прикрывает «гуманитаркой» банальный шпионаж, в Риме помощь приняли с благодарностью.

Ещё раз хочу поблагодарить за всю помощь, которая была представлена в самый тёмный, самый сложный для нас момент, — сказал Луиджи Ди Майо на встрече с Лавровым.

Итальянский коллега Сергея Лаврова в два раза его моложе — Ди Майо 34 года. Пост министра иностранных дел он получил в сентябре 2019-го, и это его первая поездка в Москву в новом качестве. До января этого года Ди Майо также возглавлял свою политическую партию «Пять звёзд» — популистское движение, основанное комиком Беппе Грилло. Сегодня он является лишь видным членом движения, но не лидером.

Ди Майо не карьерный дипломат и даже не имеет законченного высшего образования. Но для сторонников движения «Пять звёзд» это скорее плюс: согласно его уставу, политика не может быть основной профессией и способом заработка. Поэтому после двух сроков на службе у общества, члены движения возвращаются к основной профессии. Для Ди Майо, который до вступления в «Пять звёзд» успел побывать студентом-юристом, начинающим журналистом, веб-мастером и стюардом, выбор будет поистине широким. Впрочем, скорее всего, политик, так стремительно попавший в высшие эшелоны власти, найдёт способ там остаться.

Луиджи Ди Майо и Сергей Лавров mid.ru

Москву и Рим связывают давние прагматичные отношения, установившееся ещё во времена СССР. Италия — одна из немногих европейских стран, которая последовательно призывала к отмене антироссийских санкций ЕС. Но сам Луиджи Ди Майо считает, что Рим должен ориентироваться, прежде всего, на США. Свой первый политический визит в 2017 году он совершил именно в Вашингтон, ещё когда был кандидатом в премьер-министры от «Пяти звёзд».

Мы жители Запада, и наш самый большой союзник на Западе — Соединённые Штаты, — заявил Ди Майо во время этого визита. — Но «Пять звёзд» служат коммерческим интересам Италии. Поэтому мы собираемся снять санкции с Москвы.

Прошло три года, «Пять звёзд» добились впечатляющих результатов на выборах, Ди Майо сменил пост вице-премьера на несколько министерских портфелей, но антироссийские санкции всё ещё действуют. Как видно, от мнения Италии, Венгрии и ещё нескольких адвокатов экономических отношений с Россией в Евросоюзе мало что зависит. Но для Москвы заявления европейских популистов всё равно полезны: это позволяет ей говорить о том, что Брюссель отнюдь не един в вопросе давления на РФ.

Несмотря на санкции и ответные меры России объём товарооборота между двумя странами в последние годы рос. Италия занимает второе место в ЕС после Германии по экспорту в Россию и третье, после Германии и Нидерландов, — по импорту. Ещё активнее обитатели Апеннинского полуострова торговали с РФ до российского продуктового эмбарго, но и это препятствие им удалось отчасти преодолеть. Официально, локализацией части производства в России, неофициально — поставками плодов солнечной Италии через Белоруссию и Сербию.