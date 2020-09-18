Латышский врач похвастался отказом помочь обратившемуся по-русски мужчине

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Вице-президент Латвийского общества врачей врач — анестезиолог-реаниматолог Робертс Фурманис рассказал, как он отказался разговаривать с подошедшим к нему в больнице русскоязычным мужчиной.

Как пояснил реаниматолог, сам он «до костей латыш» и даже носит майку с соответствующей надписью. Но когда в медучреждении имени Страдыня к нему подошёл мужчина в футболке с надписью «Россия», врач отказался говорить не на латышском, передаёт «Sputnik Латвия».

Вчера в больнице Страдыня ко мне подошел чувак, который искал родильный дом. На нём была майка с надписью «Россия». Я сказал: «Добрый день. Здесь Латвия. Начнём с того, что будем говорить на латышском». Он развернулся и ушёл, — поделился Фурманис.

Робертс Фурманис — довольно известный в Латвии врач, он активно ведёт соцсети и является частым гостем на телевидении.

Как писал NEWS.ru ранее, в Латвии могут запретить предвыборную агитацию на русском языке. С такой инициативой выступил сейм республики. Если эти поправки примут, то предвыборная агитация должна будет вестись только на латышском языке на телевидении, радио, в газетах и журналах, в том числе русскоязычных, в Интернете и в помещениях и общественных местах, вне зависимости от того, кому они принадлежат.