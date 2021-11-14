Латвия начала военные учения у границ России

Военные учения The Decisive Point начались в латвийском регионе Латгалия, граничащем с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.
Я попросил объявить о начале военных учений в Латгалии, чтобы и наши белорусские коллеги — если их можно так называть — знали, что это не просто так, — сказал министр, его слова цитирует РИА Новости.
Сообщается, что в манёврах участвуют порядка трёх тысяч военных ополченцев.
Учения продлятся до 12 декабря. Их целью является проверка совместного сотрудничества структур команд, логистики, мобильности и процедур принятия решений.
Ранее стало известно, что жители Латвии поспешили обвинить русскоговорящее население республики в распространении коронавируса и нежелании прививаться. Такие выводы были сделаны на основании заявлений врачей, которые утверждают, что большинство пациентов с коронавирусной инфекцией составляют именно русские.