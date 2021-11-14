Латвия начала военные учения у границ России

Фото: mod.gov.lv

Группа беженцев у белорусско-польской границы пополнилась новыми людьми. Туда из Минска приехали ещё 200 человек, сообщает Telegram-канал Shot. Ранее сообщалось о прорыве нескольких десятков человек на территорию Польши.

Ещё 200 человек подъехало из белорусской столицы к импровизированному лагерю беженцев. По их словам, за такси они заплатили примерно по $40. По некоторым оценкам в этом месте уже находится около...