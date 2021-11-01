Латыши обвинили русских в распространении коронавируса

Жители Латвии поспешили обвинить русскоговорящее население республики в распространении коронавируса и нежелании прививаться. Такие выводы были сделаны на основании заявлений врачей, которые утверждают, что большинство пациентов с коронавирусной инфекцией составляют именно русские, пишут «Известия».

Четверо из пяти пациентов — русскоговорящие. У нас ощущение, что они не против вакцинации, но это пациенты, которые как-то не услышали эту информацию, — приводит газета слова старшего пульмонолога рижской больницы Страдиня Зайги Кравале.

На основе этого заявления местные СМИ решили, что все русскоговорящие жители страны — «ковид-диссиденты». Так, депутат сейма Латвии Янис Иесалниекс считает, что локдаун в стране был введён из-за «советских колонистов», поэтому сейчас «страдают» латышские дети. Семейный врач Андрис Бауманис и вовсе высказался, что сейчас будут умирать в основном русскоговорящие пенсионеры, что окажет «положительный эффект» на социальный бюджет страны.

Ранее Пардаугавский суд Риги приговорил оппозиционного русскоязычного журналиста Юрия Алексеева к одному году и двум месяцам лишения свободы. На таком сроке ранее настаивала прокуратура.