Лидер консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет сложил с себя полномочия премьер-министра Северного Рейна — Вестфалии после поражения на выборах в бундестаг. Он уже представил своего преемника в регионе. Об этом сообщил телеканал N24.

Отмечается, что Лашет лишился права занимать эту должность, так как он войдёт в новый состав бундестага. Пост премьер-министра Северного Рейна — Вестфалии займёт глава Министерства транспорта в правительстве Лашета Хендрик Вюст.

Выборы в бундестаг прошли 26 сентября. Крупнейшая фракция будет у победивших социал-демократов (СДПГ). Блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС, наоборот, потерял в новом парламенте значительное число мест, показав худший результат за всю историю.

СДПГ, «Союз-90/Зелёные» и либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) договорились перейти от так называемых зондирующих переговоров к коалиционным на пути к созданию нового правительства ФРГ. Новый кабмин Германии может быть сформирован до католического Рождества, которое отмечается 25 декабря.