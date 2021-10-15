В Германии партии договорились о начале формирования нового правительства

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В Евросоюзе негативно отреагировали на проведение переписи населения в Крыму и Севастополе, а также осудили старт призывной кампании на полуострове. По мнению европейских чиновников, эти действия России нацелены на дальнейший подрыв территориального суверенитета Украины, сообщает РИА Новости.

ЕС осуждает решение Российской Федерации провести перепись населения на <...> территории Крыма и Севастополя с 15 октября по 14 ноября, а также начало очередной призывной кампании 1 октября, — цитирует...