В Германии партии договорились о начале формирования нового правительства
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
15:22, 15 октября 2021
Фото: pixabay.com
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Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Союз-90»/«Зелёные» и либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) договорились перейти от так называемых зондирующих переговоров к коалиционным на пути к созданию нового правительства ФРГ. Об этом заявил вице-канцлер Германии Олаф Шольц. По его мнению, договорённость лидеров партии о формировании будущего правительства является хорошим результатом, сообщает ТАСС.
Шольц подчеркнул, что сторонам удалось принять общий документ, который является основой для принятия решения о формировании правительства.
Это очень хороший результат, который ясно даёт понять, что в Германии может быть образовано правительство, — сказал Шольц.
Он выразил надежду, что новый кабмин ФРГ будет сформирован до католического Рождества, которое отмечается 25 декабря.
Выборы в бундестаг прошли 26 сентября. Крупнейшая фракция будет у победивших социал-демократов. Блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС, наоборот, потерял в новом парламенте значительное число мест, показав худший результат за всю историю.