В ФРГ подвели предварительные итоги парламентских выборов

В ФРГ завершились парламентские выборы. По данным экзитполов, лидируют Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Однако данные о том, сколько голосов получила та или иная партия, разнятся в зависимости от телеканала, сообщает ТАСС.

По данным ZDF, СДПГ набирает 26% голосов, за ХДС/ХСС — 24%. В то же время по данным экзитпола телеканала ARD, социал-демократы и консерваторы получают равное количество голосов — по 25%. Всего в бундестаг нового, 20-го созыва проходят шесть политических объединений: СДПГ, ХДС/ХСС, «Зелёные» (14–15%), Свободная демократическая партия (11–12%) и Левая партия (примерно 5%).

Генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбайль уже заявил: СДПГ получила мандат на формирование правительства ФРГ.

Мы всегда знали, что будет упорная борьба. Но совершенно ясно, что СДПГ получает мандат на формирование правительства. Мы хотим, чтобы Олаф Шольц стал канцлером, — сказал он.

Сенатор Владимир Джабаров уже высказался о первых результатах выборов в ФРГ. По его словам, Россия будет работать с любым немецким правительством и рассчитывает, что Берлин будет в этом заинтересован.

Напомним, что в Германии на протяжении 16 лет канцлером была лидер блока ХДС/ХСС Ангела Меркель. Она оставалась на своём посту несмотря на многочисленные кризисы в ФРГ, Европе и мире. И вот в стране будет новый глава государства, поэтому выборы были такими долгожданными.

Ранее сообщалось, что партия «Зелёных» лидирует на региональных выборах в немецком регионе Баден-Вюртемберг, социал-демократы побеждают в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, Христианско-демократический союз (ХДС) теряет несколько процентных пунктов, свидетельствуют данные экзитполов на региональных выборах в Германии.

«Зелёные» набирают в Баден-Вюртемберге 31%. ХДС держится вторым с 23%, что на 4% хуже результата союза на выборах четырёхлетней давности. Партия правого толка «Альтернатива для Германии» — третья с 11,5%. «Левые» и «Свободные избиратели» набирают по 3,5% и 3% и пока не проходят в региональный парламент.