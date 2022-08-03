Кулеба: продуктовая сделка не приведет к переговорам с Москвой

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не разделяет мнения Турции о том, что продуктовая сделка приведет к более широким договоренностям между Киевом и Москвой, сообщает «Укринформ». По мнению министра, сигналы Анкары на этот счет слишком оптимистичные.

Что касается более обнадеживающих сигналов, посылаемых сейчас Турцией, что договоренность по зерну — это предпосылка для более широкой договоренности между Украиной и Россией, то мы не разделяем этого оптимизма, — сказал Кулеба.

22 июля Россия, Турция, ООН и Украина подписали так называемую продуктовую сделку. Документ предполагает снятие ограничений на вывоз сельскохозяйственной продукции из РФ, а также содействие в вывозе зерна с территории Украины.

Договоренности по экспорту зерна с Украины предусматривают перевозку по морю удобрений. В ходе отправки с Украины первого судна наблюдатели от ООН и Турции будут находиться в порту Одессы. Будут также проводиться инспекции всех судов, которые направляются на Украину, чтобы избежать контрабанды оружия. Проверки собираются организовать на территории Турции.

1 августа стало известно, что судно Razoni с украинским зерном вышло из одесского порта. 2 августа сухогруз, на борту которого находится 26 тысяч тонн украинской кукурузы, успешно зашел в безопасную зону в районе румынского портового города Сулин. Далее судно пройдет через пролив Босфор и направится в порт Триполи.