Кулеба: Украина не планирует военного наступления на Донбассе

Киев не планирует военного наступления для решения конфликта на Донбассе. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По словам дипломата, Украина прикладывает все усилия для дипломатического и мирного разрешения конфликта,
Нет, Украина не планирует никакого наступления, никакой военной эскалации или провокаций с нашей стороны для того, чтобы решить конфликт на Донбассе. Мы прикладываем все усилия для дипломатического и мирного разрешения конфликта, — сказал он.
Ранее стало известно, что Службу безопасности Украины (СБУ) перевели в режим повышенной боевой готовности во всех регионах страны.
Как рассказал глава ДНР Денис Пушилин, что украинские войска наращивают потенциал в Донбассе, к линии соприкосновения стянуто большое количество техники и личного состава. Это, считает Пушилин, является свидетельством готовности Украины к полномасштабным боевым действиям. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал тревожной обстановку в Донбассе.