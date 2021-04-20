Кулеба: Украина не планирует военного наступления на Донбассе

Службу безопасности Украины (СБУ) перевели в режим повышенной боевой готовности во всех регионах страны, рассказал пресс-секретарь ведомства Артём Дехтяренко. По его словам, СБУ действует на опережение, изучая всю информацию, которая может свидетельствовать об угрозах нацбезопасности.

Он заявил, что эскалация противостояния в Донбассе и наращивание агрессивной риторики со стороны России побуждают ведомство реагировать. По его словам, Москва проводит информационные спецоперации с целью распространения панических настроений в...