Кулеба убеждён, что Украина никогда не станет частью «русского мира»

https://static.news.ru/photo/8537e5ea-9c48-11eb-bff9-96000091f725_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна является частью западного мира и никогда не станет частью «русского мира».

Россия должна понять, что Украина принадлежит к миру демократии, к западному миру, и Запад не позволит Украине уничтожить демократию, суверенитет Украины. Это очень простой месседж, который наши друзья и партнёры могут предоставить России. Украина никогда не станет частью «русского мира», — сообщил политик в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Он призвал ввести против России новые санкции, а также оказать поддержку Украине в укреплении оборонного потенциала. Кулеба отметил, что Москва делает всё возможное, чтобы Киев не сотрудничал с третьими странами в оборонном секторе. Министр подчеркнул, что «Россия больше не сможет никого застать врасплох», поскольку Украина и её «друзья» будут бдительными и не станут терять время.

Хочу вас заверить, что Украина не хочет войны. Мы не планируем наступательных действий или эскалации. Украина привержена мирному дипломатическому урегулированию конфликта, — цитирует Кулебу РИА Новости.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО полностью поддерживает территориальную целостность Украины и её суверенитет. Он подчеркнул, что в Альянсе пристально отслеживают перемещение российских военных к украинской границе. Эти действия были названы «необоснованными и необъяснимыми».

Как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский призвал главу Белого дома Джо Байдена помочь стране стать членом НАТО. Он назвал политика «хорошим другом» Киева, попросил его «сделать больше» для урегулирования конфликта в Донбассе и сдерживания Москвы. Украинский лидер заявил, что Киеву нужно «больше денег и оружия».