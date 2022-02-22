Кулеба: у Украины нет планов по созданию ядерного оружия

Украина не намерена восстанавливать ядерный арсенал, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Он также подчеркнул, что Киев не планирует наступления на Донбасс, совершения провокаций и актов саботажа, сообщает ТАСС.

Украина в 1994 году посредством денуклеаризации внесла исторический вклад в глобальную безопасность. Мы отказались от третьего в мире по величине ядерного арсенала, и у нас нет планов вернуть себе ядерные вооружения, — отметил он, выступая на заседании Генассамблеи ООН.

По словам министра, кризис вокруг Украины «был создан и нагнетается Российской Федерацией в одностороннем порядке». Российские обвинения в адрес Украины абсурдны, так как Киев никогда никому не угрожал и никого не атаковал.

Министр иностранных дел добавил, что видны признаки того, что РФ может готовить дальнейшую эскалацию против Украины.

Россия посылает сигналы готовности по эскалации агрессии против Украины. У нас мало времени остановить это, сдержать, — заявил он.

Российский лидер Владимир Путин ранее заявил в ходе телеобращения к гражданам страны, что угрозы Киева создать ядерное оружие не пустая бравада, так как у украинских властей есть советские заделы. По его словам, в случае появления у Украины оружия массового поражения ситуация в мире, Европе и для РФ изменится кардинально. Москва должна реагировать на эти шаги.