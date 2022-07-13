Кулеба: Россия и Украина находятся в двух шагах от зернового соглашения Кулеба: Россия и Украина находятся в двух шагах от соглашения по экспорту зерна

Фото: Marcus Brandt/ТАСС

Дмитрий Кулеба

Украина и Россия находятся в двух шагах от соглашения по вопросу экспорта зерна, заявил в интервью испанской газете El País министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Украина готова экспортировать свое зерно на международный рынок.

Мы находимся в завершающей фазе, и сейчас все зависит от России. Если они действительно захотят, скоро начнется экспорт зерна, — заявил Кулеба.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что 13 июля в Стамбуле пройдет встреча военных делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу вывоза зерна из портов Украины на международные рынки. Дипломатический источник уточнил, что возможность консенсуса по зерновому вопросу весьма высока, а документ ООН по созданию коридора для вывоза зерна и механизма контроля за этим процессом тщательно прорабатывался и также вполне реалистичен.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявлял, что Москва готова обеспечить бесперебойную перевозку украинского зерна, однако для полноценного консенсуса не хватает конструктивной позиции Киева. По его словам, ВСУ должны разминировать порты отгрузки и близлежащую акваторию.