Кулеба призвал ЕС пройти «тест на независимость» Глава МИД Украины Кулеба подверг критике ЕС за неспособность купить боеприпасы для Киева

Фото: mfa.gov

Дмитрий Кулеба

Власти Украины испытывают разочарование в связи с неспособностью стран Евросоюза выполнить свой собственный план по приобретению боеприпасов для Киева. Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его мнению, выполнение плана станет тестом для ЕС на автономию.

Это проверка того, обладает ли ЕС стратегической автономией в принятии новых важных решений в области безопасности, — написал министр.

Он также подчеркнул, что для Украины цена бездействия «измеряется человеческими жизнями».

Решение о финансировании Евросоюзом поставок боеприпасов на Украину было принято на мартовском саммите ЕС в Брюсселе. На эти цели предполагается выделить €2 млрд из Европейского фонда мира. Речь шла о поставках артиллерийских снарядов калибра 155 мм, которые производятся в Польше, Германии и Франции.

В апреле СМИ сообщили, что Париж заблокировал решение Евросоюза на выделение денег для закупки боеприпасов для Украины из-за несогласия с механизмом их закупки в третьих странах для дальнейшей их передачи Киеву. Из суммы в размере 2 млрд евро половина должна быть направлена на возмещение затрат на поставки боеприпасов со складов стран — членов ЕС, однако сейчас на этих складах недостаточно снарядов, поэтому появилось предложение о закупках за пределами ЕС.

Причиной, по которой Франция приняла решение о блокировке финансирования, называлось возможное лоббирование Парижем интересов собственных оружейных предприятий.