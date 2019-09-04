https://static.news.ru/photo/1cfbf73e-cf1a-11e9-b45a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Politsei- ja piirivalveamet

В Эстонии пограничники задержали кубинца, который незаконным путём попал в страну. Он приехал из России на велосипеде, нарушив временную контрольную линию.

Темнокожего мужчину заметили на заправке посёлка Вярска вечером 3 сентября. Он говорил на непонятном языке, чем вызвал подозрение. В результате один из очевидцев позвонил в центр тревоги и сообщил о нём, пишет Postimees .

Прибывшие на место сотрудники погранпатруля выяснили, что мужчина — гражданин Кубы, он говорит только на испанском языке. В Эстонию он приехал из российской деревни на велосипеде. Кубинец пояснил, что едет в Италию. Он был задержан и доставлен на пограничную заставу для оформления документов.

Ранее News.ru сообщал, что словацкие полицейские задержали украинца, пересёкшего границу двух стран на дельтаплане. Они зафиксировали звук неизвестного летательного аппарата, а после обнаружили самого нарушителя.