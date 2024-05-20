Ксения Собчак поддержала Серебренникова в Каннах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак посетила 77-й Каннский кинофестиваль. Она опубликовала в своем Telegram-канале видео с нарядами для красной ковровой дорожки, а также поделилась впечатлениями от просмотренных фильмов.

Собчак рассказала, что прилетела на показ фильма Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке», который состоялся 19 мая. Ленту журналистка назвала лучшей в карьере соотечественника. Она запечатлела овации зрителей после показа кинокартины, а также показала фото с after-party.

Ранее сообщалось, что уехавший из России актер из комедийного сериала «Кухня» Андрей Бурковский посетил Каннский кинофестиваль, который проходил во Франции. Он посетил премьеру фильма «Лимонов, баллада об Эдичке». На красной ковровой дорожке артист прогулялся в компании съемочной группы Кирилла Серебренникова.

Внимание прессы на Каннском кинофестивале также привлекла голливудская актриса Деми Мур, которая взяла на мероприятие свою собаку породы чихуа-хуа по кличке Плов. Мур представила новый фильм «Вещество» режиссера Корали Фаржеа, где она играет фитнес-инструктора, записавшуюся на таинственный курс, который обещает вернуть телу лучший облик из возможных. Для презентации боди-хоррора звезда выбрала черное платье-бюстье с декольте и черным цветком на талии.