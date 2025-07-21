«Бурановских бабушек» внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Участницы ансамбля «Бурановские бабушки» попали в базу данных украинского сайта «Миротворец». Причиной стали выступления коллектива в Крыму и на Донбассе в 2020 году. Тогда Украина обвинила в «сознательном нарушении государственной границы Украины» солисток ансамбля Анну Прокопьеву, Валентину Серебренникову и Екатерину Антонову.

Также в 2020 году в базу внесли и весь оригинальный состав группы, представлявший РФ на конкурсе «Евровидение» в 2012 году с песней Party for Everybody. По какой причине участницы попали в список — не сообщается.

Ранее стало известно, что в базу включена российская певица Надежда Кадышева. Артистка там числится с 2017 года, однако заметили это только сейчас. До этого «нежелательным» признали российского писателя Олега Роя, автора книги «Время героев», за публичную поддержку российской специальной военной операции на Украине.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении нескольких граждан РФ и Украины. Документ опубликован на сайте украинского лидера. В черный список попали журналистка Юлия Латынина (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и российский военный корреспондент Татьяна Аксененко.